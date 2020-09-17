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В Пинске освоили производство погрузчиков-«телескопиков» под маркой «Телпи»

17.09.2020 17:45 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Погрузчик с телескопической стрелой — один из наиболее универсальных типов строительной техники. Грузить может как фронтальный погрузчик, но выше. До недавнего времени такие машины в РБ делал только «Амкодор». Теперь этой темой занялся еще один белорусский производитель — Пинский завод средств малой механизации.

Сокращенно такие машины у нас называют «телескопиками», а во всем мире используется термин telehandler. За счет использования различного навесного оборудования спектр их применения значительно расширяется. Такую технику можно использовать тогда не только в строительстве, но и, например, в сельском и коммунальном хозяйствах. Пинская машина получила обозначение «ПТ-3010» и собственную торговую марку — «Телпи», сокращение от «Телескопы Пинска».

Грузоподъемность составляет 3 т, а при предельном 7,4-метровом вылете стрелы она уменьшается до 0,5 т. Максимальная высота подъема груза белорусским «телехендлером» достигает 9,9 м, а габаритная длина по грузовым вилам не превышает 6300 мм. Сравнительно небольшая колесная база в 2700 мм обеспечивает машине достаточно хорошую маневренность: радиус разворота по наружной лапе грузовых вил не более 4,6 м.

В Пинске освоили производство погрузчиков-«телескопиков» под маркой «Телпи»

Подъемник оснащен дизельными двигателями JCB или Kubota, его контрольный расход топлива равен 7,5 л/ч. Транспортная скорость «ПТ-3010» составляет 30 км/ч, а рабочая — в два раза ниже. Высокую проходимость технике обеспечивают большие по своему диаметру колеса на шинах с развитыми грунтозацепами и дорожным просветом в 400 мм.

В Пинске освоили производство погрузчиков-«телескопиков» под маркой «Телпи»

Конкуренция в этом сегменте очень велика. Есть сразу несколько крупных мировых производителей, конкурировать с которыми будет очень непросто.

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Погрузчик с телескопической стрелой — один из наиболее универсальных типов строительной техники. Грузить может как фронтальный погрузчик, но выше. До недавнего...
 
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