На сайте НАН появилось яркое обращение к российским ученым, которые несколько дней назад осудили в Беларуси официальную ложь

Источник материала: Onliner

Камерная и согласная обстановка вокруг НАН не устанавливается даже после визита Александра Лукашенко. На следующий день после него группа российских ученых (шесть академиков, пять членов-корреспондентов РАН, а также полсотни других ученых) написала письмо поддержки, заканчивающееся фразой «Жыве Беларусь!». Через пару дней РАН одернула академиков. А сегодня вдогонку прилетело письмо от президиума НАН в духе «лучше бы своими проблемами занялись».

Российские академики Евгений Александров, Юрий Апресян, Виктор Васильев, Александр Молдован, Валерий Рубаков, Ефим Хазанов и их коллеги высказали протест против «беспрецедентных фальсификаций в ходе выборов главы государства» и солидарность с участниками протестных акций.

«Наше дело — наука — несовместимо с сознательной ложью. Мы солидарны с тем массовым неприятием официальной лжи, которое демонстрирует белорусское общество. Мы восхищены исключительной выдержкой и самоорганизацией участников мирных протестных акций. Они показывают миру все новые примеры мужества и самопожертвования ради утверждения принципов разума, гражданской ответственности и человеческого достоинства», — говорится в заявлении от 13 сентября.

15 сентября в «Московском комсомольце» президент РАН Александр Сергеев сообщает, что «у них [белорусских ученых] есть озабоченность, связанная с определенными действиями со стороны митингующих, враждебных к Национальной академии наук Беларуси», и выражает поддержку коллегам по президиуму.

— Почему со стороны митингующих возникает враждебность к НАН? — задал вопрос Сергееву корреспондент «Московского комсомольца».

— Может быть, это происходит с подачи тех соседних для Беларуси стран, которые перешли в Евросоюз, а после закрыли свои академии. Скажу для примера, так произошло с академиями наук в прибалтийских республиках после 1991 года, они перестали существовать. Может, такие идеи есть и у части оппозиции в Республике Беларусь? — поделился предположениями президент РАН.

Прошла еще пара дней, и уже белорусская НАН выложила на сайте скан подписанного президиумом письма, отправляющего в добрые времена господства честной бумажной прессы: «К большому сожалению, нам стало известно о так называемом заявлении группы российских ученых „О Беларуси“. Информируем вас, что заявление полностью построено на недостоверных фактах, полученных из электронных СМИ, которые, как известно, часто показывают сведения исходя из своих интересов — преподнести все односторонне и „раздуть из мухи слона“».



