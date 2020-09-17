Минск обозначил вопросы для отмены роуминга между Беларусью и Россией

Источник материала: Tut.by

Минсвязи Беларуси и Минцифры России провели в четверг видеоконференцию по вопросу отмены роуминга между странами, поставили операторам задачу закончить работы по тестированию пропуска роумингового трафика и заключению «антифродовых» соглашений к 24 сентября. Об этом пишет interfax.by .



Фото: burst.shopify.com

«В ходе видеоконференции состоялся конструктивный диалог сторон по актуальным вопросам выполнения мероприятий дорожной карты по реализации резолюции высшего государственного совета Союзного государства по вопросу об отмене роуминга на территории СГ», — говорится в распространенном сообщении Минсвязи Беларуси.

«Белорусской стороной в рамках видеоконференции был обозначен ряд требующих оперативного решения вопросов межоператорского взаимодействия, необходимых для завершения к 1 октября 2020 года работы по отмене роуминга на территории Союзного государства, включая тестирование пропуска роумингового трафика и реализацию совместных мероприятий по выявлению и пресечению „фрода“ на сетях электросвязи», — уточнили в ведомстве.

Российской стороной были дополнены и поддержаны данные предложения.

«Операторам поставлена задача закончить работы по тестированию пропуска роумингового трафика и заключению „антифродовых“ соглашений не позднее 24 сентября 2020 года», — проинформировали в Минсвязи.

Также по результатам обсуждения руководителями Минсвязи Беларуси и Минцифры России были согласованы позиции сторон по проекту протокольного решения группы высокого уровня Совета министров Союзного государства по вопросу об отмене роуминга на территории Союзного государства.

Очередную видеоконференцию по данному вопросу планируется провести 25 сентября.