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Какие курсы доллара и евро установили в обменниках
Источник материала: Tut.by
Ниже всего курс продажи банком доллара — 2,571 рубля, а евро — 3,037 рубля. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.
Выше всего курс продажи банком доллара — 2,62 рубля (Беларусбанк и Белорусский народный банк), а ниже всего — 2,571 рубля (Paritetbank и Белинвестбанк), 2,575 рубля (Абсолютбанк и БСБ Банк).
Сдавать в банк американскую валюту выгоднее всего в Абсолютбанке — 2,569 рубля.
Выше всего курс продажи банками евро — 3,1 рубля (Банк БелВЭБ), а ниже всего — 3,037 рубля (Paritetbank и Абсолютбанк), 3,04 рубля (РРБ_Банк, Белорусский народный банк, МТБанк, Франсабанк, Идея Банк).
Выгоднее всего курс покупки банком евро — 3,031 рубля (БТА Банк).
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Ниже всего курс продажи банком доллара - 2,571 рубля, а евро - 3,037 рубля. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.
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