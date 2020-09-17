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Какие курсы доллара и евро установили в обменниках

17.09.2020 17:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ниже всего курс продажи банком доллара — 2,571 рубля, а евро — 3,037 рубля. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Выше всего курс продажи банком доллара — 2,62 рубля (Беларусбанк и Белорусский народный банк), а ниже всего — 2,571 рубля (Paritetbank и Белинвестбанк), 2,575 рубля (Абсолютбанк и БСБ Банк).

Сдавать в банк американскую валюту выгоднее всего в Абсолютбанке — 2,569 рубля.

Выше всего курс продажи банками евро — 3,1 рубля (Банк БелВЭБ), а ниже всего — 3,037 рубля (Paritetbank и Абсолютбанк), 3,04 рубля (РРБ_Банк, Белорусский народный банк, МТБанк, Франсабанк, Идея Банк).

Выгоднее всего курс покупки банком евро — 3,031 рубля (БТА Банк).

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Ниже всего курс продажи банком доллара - 2,571 рубля, а евро - 3,037 рубля. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.
 
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