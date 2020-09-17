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Захарова: стартовала работа по реализации договоренностей саммита в Сочи
17.09.2020 17:55 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Работа по реализации договоренностей о кредите Минску уже началась, все вопросы поставок российских энергоносителей решатся конструктивно, сказала Мария Захарова.
Пресс-служба президента Республики Беларусь
"Стартовала работа по реализации договоренностей саммита в Сочи, это касается выделения Беларуси кредитования в размере полутора миллиардов долларов", – отметила она на брифинге.
По ее словам, также активизирована работа профильных ведомств по восстановлению транспортного сообщения между странами.
Напомним, Россия
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Вопросы поставок российских энергоносителей в Беларусь будут решены в конструктивном ключе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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