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Захарова: стартовала работа по реализации договоренностей саммита в Сочи

17.09.2020 17:55 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
Захарова: стартовала работа по реализации договоренностей саммита в Сочи

Работа по реализации договоренностей о кредите Минску уже началась, все вопросы поставок российских энергоносителей решатся конструктивно, сказала Мария Захарова. 

Пресс-служба президента Республики Беларусь
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"Стартовала работа по реализации договоренностей саммита в Сочи, это касается выделения Беларуси кредитования в размере полутора миллиардов долларов", – отметила она на брифинге.

По ее словам, также активизирована работа профильных ведомств по восстановлению транспортного сообщения между странами.

Напомним, Россия сейчас прорабатывает с Беларусью предоставление кредита на 1,5 миллиарда долларов в несколько этапов. В 2020-м республика может получить по 500 миллионов долларов от России и по линии Евразийского фонда стабилизации и развития, еще полмиллиона Россия предоставит в 2021-м.

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Теги: Минск
 
 
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Вопросы поставок российских энергоносителей в Беларусь будут решены в конструктивном ключе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
 
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