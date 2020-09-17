Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Захарова: стартовала работа по реализации договоренностей саммита в Сочи

Работа по реализации договоренностей о кредите Минску уже началась, все вопросы поставок российских энергоносителей решатся конструктивно, сказала Мария Захарова.

"Стартовала работа по реализации договоренностей саммита в Сочи, это касается выделения Беларуси кредитования в размере полутора миллиардов долларов", – отметила она на брифинге.

По ее словам, также активизирована работа профильных ведомств по восстановлению транспортного сообщения между странами.

Напомним, Россия сейчас прорабатывает с Беларусью предоставление кредита на 1,5 миллиарда долларов в несколько этапов. В 2020-м республика может получить по 500 миллионов долларов от России и по линии Евразийского фонда стабилизации и развития, еще полмиллиона Россия предоставит в 2021-м.

Читайте также:

Европарламент принял резолюци ю по Беларуси и потребовал ввести санкции

ю по Беларуси и потребовал ввести санкции Польша предлагает создать фонд для Беларуси в размере €1 млрд

для Беларуси в размере €1 млрд Оппозиция готовит список силовиков, злоупотребивших властью