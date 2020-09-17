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Мелания Трамп в "покрывале" рассмешила поклонников
17.09.2020 17:55 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Супруга президента США Мелания Трамп снова попала в немилость общественности: поклонники раскритиковали платье первой леди, в котором она предстала на встрече в Белом доме.
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
В начале недели лидер США Дональд Трамп и его жена встретились с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и его супругой. На официальном приеме первая леди предстала в странном образе, который смутил американцев.
Новый выход Мелании Трамп произвел настоящий фурор в сети: поклонники не перестают соревноваться в острословии, комментируя платье первой леди.
Синее платье с белоснежными узорами от Prada, обошлось Мелании в $3700 и стало настоящей "мишенью" для безжалостной критики.
"Мелания, Хеллоуин нескоро, а костюм скелета - не лучшее решение", "это недоразумение от Prada с белым принтом ужасно", "зря потратилась на эту безвкусицу", "подождите, на ней мое покрывало?", – так иронизируют над первой леди США подписчики.
Напомним, недавно под прицел фанатов попал и
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Пользователи социальных сетей раскритиковали новый образ первой леди США и обвинили ее в абсолютной безвкусице.
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