Источник материала: Sputnik Беларусь

Супруга президента США Мелания Трамп снова попала в немилость общественности: поклонники раскритиковали платье первой леди, в котором она предстала на встрече в Белом доме.

В начале недели лидер США Дональд Трамп и его жена встретились с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и его супругой. На официальном приеме первая леди предстала в странном образе, который смутил американцев.

Новый выход Мелании Трамп произвел настоящий фурор в сети: поклонники не перестают соревноваться в острословии, комментируя платье первой леди.

Синее платье с белоснежными узорами от Prada, обошлось Мелании в $3700 и стало настоящей "мишенью" для безжалостной критики.

"Мелания, Хеллоуин нескоро, а костюм скелета - не лучшее решение", "это недоразумение от Prada с белым принтом ужасно", "зря потратилась на эту безвкусицу", "подождите, на ней мое покрывало?", – так иронизируют над первой леди США подписчики.

Напомним, недавно под прицел фанатов попал и новый "ужасно красивый " памятник Мелании Трамп.

Читайте также:

Кейт Миддлтон подала тайный знак Меган Маркл

Меган Маркл Заводной апельсин: как принц Гарри веселился до встречи с Меган Маркл?

Принц Уильям "сорвался с цепи" и напугал своих детей