«Не смог найти политической воли заглянуть дальше своего носа». МИД Беларуси огрызнулся на резолюцию Европарламента

В МИД Беларуси разочарованы резолюцией, которую принял 17 сентября Европарламент по ситуации в стране, заявил БелаПАН пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.





«Мы разочарованы тем, как Европарламент, позиционирующий себя в качестве серьезной, объективной и демократичной структуры, не смог найти в себе политической воли заглянуть дальше своего носа, преодолеть однобокость и не стать заложником расхожих штампов, — сказал он. — К сожалению, мы также убедились в непонимании происходящих в Беларуси процессов и абсолютной оторванности от реалий, за что данный орган часто критикуют граждане внутри самого ЕС».

По мнению Глаза, резолюция носит «явно агрессивный характер и не содержит ни одного конструктивного либо взвешенного тезиса». «Даже если бы и хотелось, то опереться в нем не на что. Анализ просто подменен набором эмоциональных предложений, притом таких, что «кто в лес, кто по дрова», и призывает в никуда, — сказал представитель МИД. — Также европарламентариям не помешали бы минимальные знания международного права и уважение суверенитета других стран. Эти качества гораздо лучше способствуют подлинному прогрессу в межгосударственных отношениях, нежели продемонстрированное желание ультимативно навязывать свое мнение, править миром или хотя бы всей Евразией».

«Ущербность призывов к санкциям и сворачиванию отношений для интересов людей из Европы и Беларуси совершенно очевидна, — добавил представитель МИД. — Но понятно, что европарламентарии, в отличие от бизнеса и простых граждан, на себе это не почувствуют, поэтому так легко жонглируют этими категориями. Но на все есть суд истории».

По мнению Глаза, вместо принятия подобных документов «стоило бы задуматься о том, как реально поддержать суверенитет, независимость и стабильность своего соседа и тем самым внести вклад в стабильное и устойчивое развитие своего же европейского континента».

Европарламент не признал итоги президентских выборов в Беларуси, которые были проведены «с вопиющим нарушением всех международных стандартов», и не признает Александра Лукашенко президентом Беларуси по истечении срока его полномочий 5 ноября.

«Европарламент приветствует Координационный совет как временное представительство людей, требующих демократических изменений в Беларуси, открытое для всех политических и общественных заинтересованных сторон. Поддерживает мирную и демократическую передачу власти в результате широкомасштабного национального диалога с полным уважением демократических и основных прав белорусского народа», — говорится в резолюции.