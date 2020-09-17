Ректор БНТУ запретил сотрудникам высказывать свои политические симпатии и использовать «негосударственную символику»

Ректор Белорусского национального технического университета (БНТУ) Сергей Харитончик утвердил правила профессиональной этики сотрудников, из которых следует запрет на высказывание своей гражданской позиции и использование «негосударственной символики».





Текст приказа «Об утверждении правил профессиональной этики и поведения работников Белорусского национального технического университета» от 15 сентября появился сегодня в соцсетях.

Работникам вуза запрещается «публично выражать свои симпатии и антипатии» политическим партиям, общественным объединениям, преследующим политические цели. Недопустимо использование негосударственной символики, а также осуществление «незаконных действий по отношению к государственным символам». Также на территории БНТУ запрещается проводить массовые мероприятия (митинги, шествия, демонстрации, пикеты, спортивные, культурные, религиозные акции) без согласования с администрацией вуза.

Кроме того, работник БНТУ не вправе разглашать или использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, информацию о деятельности университета, сведения, касающиеся частной жизни его работников.

В нерабочее время работник БНТУ «должен воздержаться от действий и высказываний, которые могут причинить ущерб его репутации, затронуть его честь и достоинство, а также скомпрометировать БНТУ, поставить под сомнение его компетентность и беспристрастность».

В тексте приказа отмечается, что за несоблюдение правил работник несет «дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством».

Как отметил в комментарии БелаПАН первый проректор БНТУ Георгий Вершина, эти правила были утверждены еще 29 мая нынешнего года «решением Совета БНТУ». На вопрос, почему приказ вышел спустя почти четыре месяца, он ответил: «Я так понимаю, что был летний период, потом события одно на одно, ни больше, ни меньше».

1 сентября на территории БНТУ была задержана студентка четвертого курса архитектурного факультета Виктория Гранковская. Это произошло, когда она собирала подписи под петицией к ректору университета. Авторы петиции заявляли о нарушении их права на честные и прозрачные выборы, свободу волеизъявления, жизнь и безопасность, защиту от посягательств на свободное выражение своей позиции. Они также требовали выступить с заявлением в поддержку отставки Лукашенко, прекращения насилия и наказания виновных в избиениях и пытках задержанных мирных граждан, немедленного освобождения политзаключенных и всех необоснованно задержанных, прекращения преследования за политические взгляды; отставки Центризбиркома, проведения повторных честных выборов с допуском независимых наблюдателей.

Суд дал Гранковской семь суток ареста. В вузе на нее написали докладную за пропуск пары и объявили выговор. Сейчас студентка опасается, что ее исключат из вуза.

Владислав Стасевич, еще один студент, задержанный вместе с Гранковской у входа в вуз, получил штраф в размере 15 базовых величин (405 рублей). Задержанный во время студенческого марша Дмитрий Кривонос был арестован на 10 суток.

2 сентября студенты БНТУ написали коллективное письмо на имя Георгия Вершины с требованием объяснить, на каком основании были задержаны студенческие активисты на территории вуза. Его подписали около двух десятков студентов и их родители. В секретариате, куда они отнесли письмо, заявили, что рассмотрят его в течение месяца.

Кроме того, два представителя студентов ходили на прием в ректорат, где им подтвердили, что ОМОН, который находился на территории университета 1 и 2 сентября, приглашен ректоратом для защиты студентов. «Также им сообщили, что все митинги и сбор подписей под петициями незаконны. Сказали, что вне учебы вы можете ходить на митинги и т.д., но, если придет информация о вашем задержании, это будет рассматриваться в личном порядке. Администрация университета заняла такую позицию: в политику мы не лезем, ей не занимаемся и помогать студентам, которые попали в руки силовиков, не будем», — сообщила БелаПАН студентка БНТУ Ксения.

При этом студенты в соцсетях жалуются, что в университете повсюду развешаны портреты Лукашенко, активно работает БРСМ, а на мероприятиях используются государственные флаги.

Сейчас студенты ведущих вузов страны массово пишут заявления о выходе из БРСМ и ежедневно проводят акции солидарности со всеми, кого задерживают на протестных мероприятиях.