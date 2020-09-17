"На все есть суд истории". МИД Беларуси ответил на резолюцию парламента ЕС

Источник материала: Ежедневник

МИД Беларуси выступил с комментарием резолюции, принятой 17 сентября по ситуации в Беларуси.

«Мы разочарованы тем, как Европарламент, позиционирующий себя в качестве серьезной, объективной и демократичной структуры, не смог найти в себе политической воли заглянуть дальше своего носа, преодолеть однобокость и не стать заложником расхожих штампов. К сожалению, мы также убедились в непонимании происходящих в Беларуси процессов и абсолютной оторванности от реалий, за что данный орган часто критикуют граждане внутри самого ЕС», - говорится в документе МИД.

Отмечается также «явно агрессивный характер» резолюции и отсутствие в ней конструктивных либо взвешенных тезисов. «Даже, если бы и хотелось, то опереться в нем не на что. Анализ просто подменен набором эмоциональных предложений, притом таких, что "кто в лес, кто по дрова", и призывает в никуда», - заявляет белорусский МИД.

Внешнеполитическое ведомство Беларуси также считает, что «европарламентариям не помешали бы минимальные знания международного права и уважение суверенитета других стран». «Эти качества гораздо лучше способствуют подлинному прогрессу в межгосударственных отношениях, нежели продемонстрированное желание ультимативно навязывать свое мнение, править миром или хотя бы всей Евразией», - полагают в МИД.

«Ущербность призывов к санкциям и сворачиванию отношений для интересов людей из Европы и Беларуси совершенно очевидна. Но, понятно, что европарламентарии, в отличие от бизнеса и простых граждан, на себе это не почувствуют, поэтому так легко жонглируют этими категориями. Но на все есть суд истории. Вместо принятия подобных документов стоило бы задуматься о том, как реально поддержать суверенитет, независимость и стабильность своего соседа и тем самым внести вклад в стабильное и устойчивое развитие своего же европейского континента», - резюмируется в документе.

Напомним, что в резолюции Европарламента депутаты призывают ЕС, в частности, ввести санкции в отношении властей Беларуси при одновременной поддержке гражданского общества, а также настаивают на расследовании фактов репрессий против мирных граждан, принявших участие в протестах. Европарламентарии также заявили, что не признают легитимность выборов в Беларуси и победу на них Александра Лукашенко.