ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Тренер по фристайлу Николай Козеко лишен президентской стипендии

17.09.2020 18:19 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Один из самых уважаемых и титулованных тренеров Беларуси Николай Козеко лишен именной президентской стипендии. Его ученики завоевали только на зимних Олимпийских играх семь медалей различного достоинства, в том числе четыре золотые.

Кроме того, с него в досудебном порядке взыскивают средства за административное правонарушение, говорится в уведомлении Республиканского центра олимпийской подготовки по фристайлу за подписью директора С.Марченко.

Лишение именной стипендии оформлено приказом Министерства спорта РБ.

По сути, власти мстят Козеко за его гражданскую позицию.

«Это ни в какие рамки не лезет. Как могут действовать подобным образом те, кто, по сути, должен оберегать народ? Мне кажется, им поступил какой-то сигнал, может, они думали, что немного побьют, все пройдет по накатанной — и ситуация успокоится», - так Николай Козеко прокомментировал разгон мирных демонстрантов после выборов.

Позже он с критикой обратился к спортивному руководству страны после увольнения директора РЦОП Вадима Кривошеева за его позицию: «К сожалению, наше спортивное руководство в общении предпочло не конструктивный диалог и не дипломатическую тактику. Оно прежде всего своим примером обязано было показать, что спорт вне политики, постараться разобраться с болью, которая родилась в сердцах спортсменов. А если получится, то и переубедить. Но оно предпочло кнут и репрессии. Это не по-спортивному, не по-человечески».

Лучший тренер года в Беларуси в 2014 и 2018 годах также имел неосторожность поставить подпись под открытым письмом с требованиями к власти, в котором спортсмены требуют проведения повторных президентских выборов, освобождения политзаключенных и расследования действий правоохранительных органов.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Один из самых уважаемых и титулованных тренеров Беларуси Николай Козеко лишен именной президентской стипендии. Его ученики завоевали только на зимних...
 
Новости дня
Новости разные
 
Захарова: стартовала работа по реализации договоренностей саммита в Сочи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.09.2020
Mir24.TV Belarus
17.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика