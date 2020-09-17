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Премьер Польши предлагает ЕС создать фонд помощи Беларуси в 1 млрд евро

17.09.2020 18:19 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил Европейскому союзу создать фонд в 1 миллиард евро для стабилизации экономики Беларуси.

Эту инициативу он озвучил в четверг в Вильнюсе во время встречи с литовским коллегой Саулюсом Сквернялисом.

"Фонд мог бы стать очень важным. Важный, это означает, что в нынешней ситуации он позволит экономике Беларуси восстановиться и стать привлекательной для инвесторов, чтобы белорусское государство вновь смогло принять новые обязательства. Хотя бы миллиард евро должен быть выделен на этом этапе", - заявил Моравецкий на совместной со Сквернялисом пресс-конференции.

Премьер Польши заявил, что ЕС мог бы по этому вопросу сотрудничать с Международным валютным фондом, кроме того, ЕС мог бы еще больше открыть свой рынок для белорусского бизнеса, передает Интерфакс.

Сквернялис со своей стороны заявил, что ЕС должен послать ясный сигнал о большей открытости в отношении белорусов, но детально о создании нового фонда не упоминал.

"Мы должны послать ясный сигнал белорусам на этот распространяемый миф, что без России белорусскую экономику ждет крах. Ничего подобного", - заявил премьер Литвы.

Сквернялис обратил внимание на то, что обещанные Россией $1,5 млрд в первую очередь пойдут на рефинансирование имеющегося долга, а не на стимулирование экономики.

"Мы должны сделать так, как поступали с другими странами Восточного партнерства: позволить людям, которые хотят увидеть, работать, жить и ощутить преимущества западного демократического государства. Тогда начнутся изменения и в белорусском обществе", - подчеркнул глава литовского правительства.

В своем совместном заявлении премьеры Литвы и Польши призвали к проведению новых свободных и демократических выборов президента в Беларуси.

 
 
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил Европейскому союзу создать фонд в 1 миллиард евро для стабилизации экономики Беларуси.
 
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