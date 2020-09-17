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"Положить конец жестоким репрессиям" Страны Северной Европы поддержали санкции против режима Лукашенко

17.09.2020 18:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Главы МИД стран Северной Европы поддержали введение санкций против официального Минска.



"Необходимо положить конец жестоким репрессиям и непропорциональному применению силы белорусскими властями против собственных граждан", - отмечается в заявлении глав внешнеполитических ведомств стран Северной Европы.

Они призвали белорусские власти немедленно освободить всех незаконно задержанных, начать национальный диалог и конструктивно взаимодействовать с ОБСЕ, передает @vybory_smotri.

Страны Северной Европы - это Финляндия, Швеция, Дания, Норвегия, Фарерские острова, Исландия и Гренландия.
 
Теги: Минск
 
 
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Главы МИД стран Северной Европы поддержали введение санкций против официального Минска.
 
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