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"Кінем, дзевачкі, старога ў крапіву”: KRIWI выпустили трек про немощного деда

17.09.2020 18:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Группа Kriwi выпустила новый этно-электронный трек "Пойдем, девочки", героини которого собираются взять "старика на вилы" и кинуть в крапиву.

"Кінем, дзевачкі, старога ў крапіву”: KRIWI выпустили трек про немощного деда
Музыкантки говорят, что начали работу над песней еще весной, но не думали, что этот народный текст станет настолько актуальным после выборов 2020 года.

"Девочки-подружки" играли и собирали цветочки, а за ними увязался "старый дед", с которым пришлось бороться вилами и крапивой. Трек сохранил мелодию и ритм старинной обрядовой масленичной песни, а благодаря электронному переосмыслению, зазвучал более танцевально", - говорят участницы Kriwi.
 
 
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Группа Kriwi выпустила новый этно-электронный трек "Пойдем, девочки", героини которого собираются взять "старика на вилы" и кинуть в крапиву.
 
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