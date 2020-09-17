COVID-19 снова наступает: учебный год только начался, а классы уже отправляют на самоизоляцию

Правда, 9 класс, по сведениям из школы, вроде как 17 сентября уже выходит из двухнедельного «карантина», но 2-й «Г» выйдет 25-го.





Медиа-Полесье от работников школы. Директор учебного заведения отказался дать комментарий, а в РОО ответили, что это прерогатива районного Центра гигиены и эпидемиологии. Эти сведения получены изданиемот работников школы. Директор учебного заведения отказался дать комментарий, а в РОО ответили, что это прерогатива районного Центра гигиены и эпидемиологии.





Главный врач РЦГиЭ Виталий Дегтярёв сообщил, что все лица, в том числе дети, являющиеся контактами 1 уровня с заболевшими COVID-19, отправляются на изоляцию.





— Это надёжная защита от распространения инфекции. Установленный Минздравом срок для изоляции универсален для всех – 14 дней, — отметил руководитель санэпидемслужбы района. – Дети должны находиться дома, но в особых условиях: индивидуальная посуда, бельё, по возможности отдельная комната. Проводится постоянная влажная уборка и проветривание помещений. При контактах с родителями и теми, кто находится в жилище, обязательны защитные маски, антисептики и другие средства защиты.









По словам Виталия Дегтярёва, дети в изоляции находятся под наблюдением медиков ЦРБ, которые сначала каждого обследуют на наличие болезни, затем наблюдают за ними, а по прошествии 14 дней снова проверяют, и если ребёнок здоров, изоляция заканчивается.





У 9-классников СШ №2, относящихся к контактам первого уровня, в этом плане всё в порядке. У второклассников тоже пока не проявляется никаких признаков заболевания, хотя им ещё пребывать под наблюдением 9 дней.