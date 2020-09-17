В «Минск-Арене» сегодня организовали женский форум «За Беларусь». Стрим (видео)

Источник материала: Onliner

Неожиданный концерт сегодня проходит в «Минск-Арене». Вчера потекли слухи об организации, появился список выступающих артистов. При этом никаких билетов или афиш — организация проходила в полусекретной обстановке. Идея концерта похожа на ответ женским маршам.

Сегодня на площадке возле арены много автобусов. Люди приехали из регионов. Только благодаря сайту агентства теленовостей мы смогли понять, о чем речь.

Называется концерт «Женский форум „За Беларусь“». Под крышей арены несколько тысяч человек. Концерт начинают проверенные временем артисты: Юлия Быкова, Виктория Алешко и Анатолий Ярмоленко. Потом быстрая перекличка по областям.

Песенные выступления чередуются выступлениям устными — конкретные люди выходят с речью. Вот, например, инженер-энергетик «Бобруйскагромаш» Марина Воропай:

— Я родилась и выросла в Беларуси. Мои родители — коренные белорусы. Закончив университет, я пошла работать на «Бобруйскагромаш» — предприятие, которое является одним из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники. При помощи главы нашего государства нашему предприятию удалось добиться устойчивого финансового положения. Но, к сожалению, как мы сейчас видим, нас пытаются раскачать. Пытаются наш рабочий народ вывести в протесты, митинги. Но мы понимаем, что стабильная работа наших предприятий — это доход и возможность обеспечить себя, свою семью и близких всем необходимым. Как многодетная мать, я ощущаю поддержку нашего государства, которое заботится о моей семье, и не только моей. Оно помогает многочисленными льготами в дошкольном и школьном образовании, в строительстве жилья и его приобретении. Наша страна ассоциируется и у меня, и у вас, и у большинства наших граждан с островком стабильности, чистоты и покоя. Мы всегда жили своим умом, выбирали светлое будущее, мы умеем слышать и слушать друг друга. С большой любовью и уважением относимся к старшему поколению и в то же время прислушиваемся к молодому. Мое, и ваше, и всех нас завтра зависит от решений, принимаемых сегодня. Все это — заслуга действующей власти. Мне бы хотелось, чтобы мы вместе, рука об руку, жили в процветающей независимой Беларуси. Спасибо.

Выступающие осуждают протестующих, сравнивают с бесами, сектантами и фашистами. Поддерживают Александра Лукашенко и процветающую Беларусь.

В зале присутствует председатель Совета республики Наталья Качанова, пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт и другие заслуженные лица.