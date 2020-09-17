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После лишения прав за пьянку водитель вновь был нетрезвым и насмерть сбил пешехода. Приговор (обновлено)

17.09.2020 18:29 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Эта авария произошла 13 марта этого года. «37-летний мужчина, управляя Audi A6, двигался по улице Тимошенко, в это время вдоль проезжей части шел 41-летний пешеход, — сообщали в СК после ДТП. — Водитель Audi наехал на пешехода, и от полученных травм тот умер на месте». Сегодня стало известно о результатах суда по этому делу.

— Установлено, что водитель управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, — отмечалось в сообщении следователей. — Согласно освидетельствованию, в выдыхаемом воздухе обнаружено содержание этилового спирта в концентрации 1,82 промилле.

В отношении водителя было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 317 «Нарушение ПДД транспортных средств лицом, управляющим ТС в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

После лишения прав за пьянку водитель вновь был нетрезвым и насмерть сбил пешехода. Приговор (обновлено)

Вчера состоялся суд. Подробности сообщает пресс-служба Верховного суда: «В 2018 году мужчина был лишен на 3 года прав за управление авто в состоянии алкогольного опьянения. 13 марта во время нарушения ПДД находился в состоянии опьянения, управлял Audi A6. Он не обеспечил постоянный контроль за управляемым транспортным средством, без цели остановки выехал на правую по ходу движения обочину и совершил наезд на пешехода».

Приговором суда обвиняемый признан виновным в преступлении, предусмотренном ч. 4 ст. 317 УК РБ. Назначено наказание в виде лишения свободы на 6 лет в условиях колонии поселения, а также лишения прав на 5 лет. В пользу двух потерпевших в счет возмещения морального вреда взыскано по 60 000 рублей каждой.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

 
 
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Эта авария произошла 13 марта этого года. «37-летний мужчина, управляя Audi A6, двигался по улице Тимошенко, в это время вдоль проезжей части шел 41-летний пешеход, —...
 
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