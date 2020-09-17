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Международная федерация хоккея рассмотрит перенос ЧМ из Минска. Эксперты проведут оценку ситуации

17.09.2020 18:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Международная федерация хоккея (ИИХФ) в ближайшее время проведет оценку ситуации в Беларуси, чтобы принять решение, стоит ли проводить в стране чемпионат мира — 2021.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Напомним, Латвия и Беларусь должны совместно принять турнир в мае следующего года, но премьер-министр Латвии отправил в ИИХФ письмо, указав, что страна не желает проводить чемпионат совместно с Беларусью.

«ИИХФ глубоко обеспокоена событиями, происходящими в Минске, но, как спортивная, а не политическая организация, не может перенести турнир по политическим причинам. При этом в федерации обеспокоены вопросами безопасности спортсменов, болельщиков и официальных лиц», — сообщается в пресс-релизе организации.

ИИХФ создаст экспертную группу, которая оценит ситуацию с экономической, медицинской, маркетинговой и организационной сторон. К ноябрю федерация должна получить результаты экспертизы и рекомендации по вопросу проведения чемпионата. И затем примет решение о проведении турнира.

Ранее Европарламент принял резолюцию, которая в том числе призывает не проводить часть чемпионата мира по хоккею с шайбой 2021 года в Беларуси.

В резолюции содержится призыв к национальным хоккейным федерациям стран ЕС и всем демократическим странам выступить с обращением к Международной федерации хоккея об отзыве решения о проведении чемпионата мира по хоккею 2021 года в Беларуси, пока ситуация с правами человека в нашей стране не улучшится.

 
Теги: Минск
 
 
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Международная федерация хоккея (ИИХФ) в ближайшее время проведет оценку ситуации в Беларуси, чтобы принять решение, стоит ли проводить в стране чемпионат мира - 2021.
 
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