Известный тест производительности раскрыл характеристики и мощность iPhone 12 Pro Max

Источник материала: Tut.by

Недавно Apple провела презентацию, на которой не показала новое поколение iPhone. Скорее всего, смартфоны представят в октябре. Впрочем, о них уже известно практически все, включая характеристики. Известный бенчмарк подтвердил их, а также показал, насколько мощным будет один из готовящихся аппаратов. Об этом в Twitter рассказал инсайдер Ice universe .





Напомним: Apple представит как минимум четыре смартфона — iPhone 12 (5,4 дюйма), iPhone 12 Max (6,1 дюйма), iPhone 12 Pro (6,1 дюйма) и iPhone 12 Pro Max (6,7 дюйма). Все устройства получат 5G-модемы, OLED-панели, сдвоенные или строенные основные камеры, а также процессор Apple A14 Bionic (5-нм техпроцесс). Такой же SoC встроили в iPad Air (4-го поколения).

Ice universe опубликовал результаты iPhone 12 Pro Max в тесте производительности AnTuTu — устройство с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти набрало около 572 тысяч очков. Причем тест шел на еще официально не вышедшей iOS 14.1. Результат в 572 тысячи баллов немногим отличается от того, что предлагает нынешний iPhone 11 Pro Max с чипом Appel A13. Разница составляет около 8−9% (по CPU примерно на 16%, по части GPU — на 3,5%).





Инсайдер объясняет это тем, что в Apple могли сосредоточиться на снижении энергопотребления и уровня нагрева, а также мощности в операциях с использованием искусственного интеллекта. Впрочем, в тесте мог участвовать и предрелизный вариант аппарата с еще не до конца отточенным ПО. В финальных модификациях результаты, вероятно, будут слегка отличаться.

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