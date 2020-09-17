|
Вакульчик займется наведением порядка в Брестской области
Источник материала: Навiны
Александр Лукашенко нагрузил двух своих чиновников новыми обязанностями.
Как сообщает «Пул первого», госсекретарь Совета безопасности Валерий Вакульчик будет приглядывать за Брестской областью, а вице-премьер Анатолий Сивак — за Могилевской.
Оба чиновника получили дополнительный статус «уполномоченного президента».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко нагрузил двух своих чиновников новыми обязанностями. Как сообщает «Пул первого», госсекретарь Совета безопасности Валерий Вакульчик будет...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)