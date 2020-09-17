Зеленский пообещал загрузить работой белорусских айтишников

Украина готова обеспечить работой белорусских айтишников, заявил президент страны Владимир Зеленский на пресс-конференции в ходе поездки по Львовской области 17 сентября. Одним из мероприятий в рамках визита была встреча с представителями IT-отрасли.



Фото Офиса президента Украины

«Власть и IT-индустрия вместе. И работают, и говорят, и готовят законопроекты для поддержки IT-отрасли. Мы порадовали наших айтишников, что государство всегда будет поддерживать IT-индустрию. И налогов выше 5% не будет, потому что мы хотим, чтобы в Европе наша Украина была своеобразным IT-хабом для молодых, талантливых людей. И уже есть примеры. К нам обращались белорусы в связи с теми трагическими событиями, которые сейчас происходят в Беларуси. Много айтишных ведущих компаний, это действительно уже сотни айтишников, обращаются к нам. Мы хотим их — ну так нельзя сказать «разместить в Украине», — а обеспечить работой», — сказал Зеленский.

«Поэтому для нас очень важной была эта встреча, — подчеркнул президент. — Рады, что Львовщина готова встречать белорусских коллег. Это прекрасно».

Ранее власти Литвы сообщили, что в эту страну хотят переехать сотрудники 21 белорусской IT-компании. В Латвию собираются перебраться 12 компаний.