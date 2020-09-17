Чемпионат мира по хоккею у Минска пока не забрали. ИИХФ создала экспертную группу

Совет Международной федерации хоккея (ИИХФ) принял решение о создании экспертной группы для рассмотрения вопросов проведения чемпионата мира 2021 года, который должен пройти в Минске и Риге.



Фото iihf.com

Правительство Латвии обратилось в ИИХФ с просьбой определить другую страну, которая бы стала соорганизатором турнира вместо Беларуси. Такая просьбы стала следствие событий в Беларуси после президентских выборов, сопровождавшихся массовыми акциями протеста и чрезмерной ответной жесткостью властей.

«Это первый случай, когда правительство страны-соорганизатора чемпионата мира выразило свое нежелание проводить турнир совместно с утвержденным партнером по политическим причинам», — отметил глава ИИХФ Рене Фазель.

По его словам, Международная федерация хоккея глубоко обеспокоена последними событиями в Беларуси, но не может переносить турниры по политически причинам.