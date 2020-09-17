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Чемпионат мира по хоккею у Минска пока не забрали. ИИХФ создала экспертную группу

17.09.2020 18:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Совет Международной федерации хоккея (ИИХФ) принял решение о создании экспертной группы для рассмотрения вопросов проведения чемпионата мира 2021 года, который должен пройти в Минске и Риге.

Чемпионат мира по хоккею у Минска пока не забрали. ИИХФ создала экспертную группу
Фото iihf.com

Правительство Латвии обратилось в ИИХФ с просьбой определить другую страну, которая бы стала соорганизатором турнира вместо Беларуси. Такая просьбы стала следствие событий в Беларуси после президентских выборов, сопровождавшихся массовыми акциями протеста и чрезмерной ответной жесткостью властей.

«Это первый случай, когда правительство страны-соорганизатора чемпионата мира выразило свое нежелание проводить турнир совместно с утвержденным партнером по политическим причинам», — отметил глава ИИХФ Рене Фазель.

По его словам, Международная федерация хоккея глубоко обеспокоена последними событиями в Беларуси, но не может переносить турниры по политически причинам.

Однако ИИХФ несет ответственность за обеспечение гарантий безопасности жизни и здоровья игроков, судей и зрителей. Поэтому решением Совета ИИХФ будет сформирована экспертная группа, которая к следующему заседанию Совета ИИХФ в ноябре должна подготовить детальный отчет о ситуации, складывающейся с подготовкой ЧМ-2021, и представить рекомендации по оптимальной стратегии проведения турнира, сообщает сайт ИИХФ.

 
Теги: Минск
 
 
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Совет Международной федерации хоккея (ИИХФ) принял решение о создании экспертной группы для рассмотрения вопросов проведения чемпионата мира 2021 года, который...
 
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