Миллиардер, мечтавший стать нищим, исполнил свою мечту

Источник материала: Ежедневник

Основатель магазинов Duty Free Shoppers 40 лет шел к одной цели — потратить все свое многомиллиардное состояние на благотворительность. Его мечта сбылась — у него не осталось почти ничего.

Чак Фини накопил миллиарды долларов, придерживаясь скромного и даже аскетичного образа жизни. Состояние ему принесла сеть магазинов беспошлинной торговли Duty Free Shoppers, которую он основал в 1960 году вместе с деловым партнером Робертом Миллером, пишет Forbes . Будучи филантропом, 89-летний Фини стал одним из основоположников движения Giving While Living, суть которого заключается в ведении активной благотворительной деятельности при жизни вместо создания специального благотворительного фонда после смерти. Если нельзя забрать все деньги с собой на тот свет, то почему бы не раздать их, контролируя все пожертвования и наблюдая результат своей помощи собственными глазами?

За последние 40 лет Фини пожертвовал больше 8 млрд долларов различным благотворительным организациям, фондам и университетам со всего мира. При этом все пожертвования Фини делал анонимно. В то время как многие богатые филантропы привлекали целые армии журналистов для освещения их пожертвований в прессе, Фини приложил немало усилий, чтобы сохранить свою деятельность в тайне. Из-за его секретной кампании Forbes уже однажды назвал его Джеймсом Бондом филантропии.

Фини живет в скромной квартире в Сан-Франциско, которая слегка напоминает комнату в студенческом общежитии. Ее стены украшены фотографиями друзей и членов семьи, напечатанными на струйном принтере.

Приоткрыв завесу тайны о своих крупных пожертвованиях, он сумел заразить своими идеями самых влиятельных предпринимателей и филантропов. Вдохновившись его щедростью и смелыми решениями, Билл Гейтс и Уоррен Баффет в 2010 году запустили свою благотворительную инициативу The Giving Pledge, чтобы убедить богатейших людей мира при жизни отдать не меньше 50% своего состояния.

14 сентября 2020 года Фини достиг цели, которую он преследовал 40 лет, и подписал документы о закрытии фонда Atlantic Philanthropies.