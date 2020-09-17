Тихановская выступит 21 сентября на встрече глав МИД ЕС в Брюсселе

Источник материала: АФН

Светлана Тихановская выступит 21 сентября в Брюсселе на заседании Совета ЕС на уровне глав МИД.

"Я могу подтвердить, что Светлана Тихановская выступит на встрече глав МИД ЕС в рамках дискуссии о ситуации в Беларуси", - цитирует ТАСС источник в Совете ЕС.

Пресс-служба Совета ЕС сообщила, что повестка дискуссии по Беларуси будет включать "обмен информацией по развитию ситуации, обсуждение возможностей поддержки со стороны ЕС запуска диалога между властью и оппозицией, перспективы оказание финансовой поддержки" оппозиционным силам и структурам.