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Тихановская выступит 21 сентября на встрече глав МИД ЕС в Брюсселе

17.09.2020 19:15 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Светлана Тихановская выступит 21 сентября в Брюсселе на заседании Совета ЕС на уровне глав МИД.

"Я могу подтвердить, что Светлана Тихановская выступит на встрече глав МИД ЕС в рамках дискуссии о ситуации в Беларуси", - цитирует ТАСС источник в Совете ЕС.

Пресс-служба Совета ЕС сообщила, что повестка дискуссии по Беларуси будет включать "обмен информацией по развитию ситуации, обсуждение возможностей поддержки со стороны ЕС запуска диалога между властью и оппозицией, перспективы оказание финансовой поддержки" оппозиционным силам и структурам.

 
 
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Светлана Тихановская выступит 21 сентября в Брюсселе на заседании Совета ЕС на уровне глав МИД.
 
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