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Главы МИД Северной Европы поддержали санкции против Беларуси

17.09.2020 19:15 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Главы МИД стран Северной Европы поддержали введение санкций против властей Беларуси.

«Необходимо положить конец жестоким репрессиям и непропорциональному применению силы белорусскими властями против собственных граждан», - говорится в совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств Финляндии, Исландии, Норвегии, Швеции и Дании.

Они призвали белорусские власти немедленно освободить всех незаконно задержанных, начать национальный диалог и конструктивно взаимодействовать с ОБСЕ.

Министры также подчеркнули важность введения немедленных санкций в отношении лиц, виновных в фальсификации выборов и репрессиях.

 
 
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Главы МИД стран Северной Европы поддержали введение санкций против властей Беларуси.
 
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