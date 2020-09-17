﻿ Страны ОБСЕ создали группу для изучения ситуации с правами человека в Беларуси. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Страны ОБСЕ создали группу для изучения ситуации с правами человека в Беларуси

17.09.2020 19:15 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Семнадцать государств - участников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) задействовали в четверг так называемый Московский механизм ОБСЕ и создали группу экспертов для изучения ситуации с правами человека в Беларуси после выборов президента.

Об этом сообщил в четверг постоянный представитель Великобритании при ОБСЕ Нил Буш, передает ТАСС.

"Сегодня мы делаем шаг для использования параграфа 12 Московского документа Конференции по человеческому измерению ОБСЕ 1991 года (Московский механизм), чтобы учредить миссию экспертов для изучения и доклада о текущих проблемах, которые мы определили как очень серьезные угрозы для реализации положения о человеческом измерении ОБСЕ в Беларуси, а также предоставить рекомендации и советы", - процитировал дипломат совместное заявление 17 стран - участниц ОБСЕ.

Это уже второй случай создания подобной группы в отношении Белоруссии. В предыдущий раз такой шаг предпринимался в отношении республики в 2010 году.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Семнадцать государств - участников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) задействовали в четверг так называемый Московский механизм ОБСЕ и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Вакульчик займется наведением порядка в Брестской области
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.09.2020
Mir24.TV Belarus
17.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика