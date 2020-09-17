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Бэнкси лишился прав на картину "Метатель цветов"

17.09.2020 19:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бэнкси лишился прав на одну из своих самых известных работ



Отказавшийся раскрывать свою личность британский уличный художник Бэнкси лишился прав на одну из своих самых известных работ под названием "Метатель цветов", сообщает The Guardian со ссылкой на решение Ведомства по интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO), пишет Gazeta.Ru.

Дело о правах на картину рассматривали два года. Бэнкси нарисовал "Метателя цветов" в 2003 году в Палестине: на рисунке изображен протестующий, собирающийся бросить вместо зажигательной смеси букет цветов, пишет ru.oxu.az

В суде художник оспаривал право международной компании по производству открыток Full Colour Black на использование граффити. Однако эксперты суда, отказав художнику в авторском праве, указали на то, что он сохраняет анонимность и наносит свои работы не на холсты, а на чужую собственность.

В 2019 году Бэнкси открыл магазин со своими работами, который просуществовал несколько недель, чтобы защитить права на свои граффити, после чего выставил работы на сайте. Тем не менее суд счел, что попытка формализовать подход к реализации интеллектуальной собственности обусловлена только желанием обойти закон.
 
 
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Бэнкси лишился прав на одну из своих самых известных работ
 
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