Дмитрий Бутов, директор ООО «Аккумуляторный альянс»: «На сегодня даже не сформирована инициативная группа. Очевидно, интерес к нему пропал»

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«У нас есть все документы, позволяющие нам добиваться отмены решения облисполкома от 14 июня 2019 года о запрете строительно-монтажных работ. Это положительное заключение Государственной экологической экспертизы, Госстройэкспертизы, после внесенных корректировок, также разрешение на выбросы от Минприроды. В конце августа мы обратились в Брестский облисполком с просьбой отменить запрет. Решение по нему пока не принято, но оснований для неотмены этого запрета я пока не вижу», - сказал Дмитрий Бутов.





По его словам, если власти примут положительное решение для инвестора, на заводе начнутся пусконаладочные работы, в том числе, связанные с установкой дополнительного газоочистного и паровыводящего оборудования. Если в результате ПНР предприятию не удастся подтвердить заявленные в измененном проекте показатели по выбросам и иным требованиям экологической безопасности, производство не будет работать - подчеркнул Бутов. Он также заявил о том, что «Аккумуляторный альянс» готов к максимальной открытости, к диалогу с представителями общественности и к широкому мониторингу с их участием.





Отвечая на наш вопрос касательно возможного проведения референдума о судьбе завода, руководитель отметил: «Исполнительная власть сделала многое в рамках поручения главы государства (о проведении местного референдума. - Ред.). Были организованы круглые столы, встречи, брифинги на эту тему, которые многие из активистов бойкотировали. На мой взгляд, тема референдума уже стала неинтересной. Гораздо больше людей проявляют интерес к самому заводу. Те жители Бреста и окрестных деревень, которые могли побывать на предприятии и сами все увидели своими глазами, во многом изменили свое мнение. Поэтому мне сложно сказать, нужен ли референдум и состоится ли он. Насколько я знаю, на сегодня даже не сформирована инициативная группа. Очевидно, интерес к нему пропал».





В ходе общения с журналистами глава «Аккумуляторного альянса» рассказал о том, что 5,7 млн рублей, который предыдущий владелец должен был вернуть в областной бюджет по решению экономического суда, пока не выплачены. Но это, по его словам, будет сделано после того, как завод начнет работать. Журналистов также интересовали параметры ОВОС, которые у многих на слуху, в частности, 17 кг свинца, которые завод может выбрасывать в год. Кто и как это будет контролировать, если предприятие все же начнет работать. Вот что ответил Бутов:





«Мониторинг по контролю за выбросами будет осуществлять Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды. Это в его компетенции находится. Такой мониторинг должен после запуска проводиться ежемесячно - по свинцу и серной кислоте. Хочу также обратить ваше внимание на то, что в нашем проекте заложен показатель по выбросу свинца - 0,09 миллиграмма на метр кубический. Для сравнения, в странах ЕС допускается выброс на аналогичных производствах - от 0,2 до 0,5 миллиграммов. Ряд таких производств расположен в черте крупных городов - Ганновера, Варшавы, Познани, в непосредственной близости от жилых домов».



