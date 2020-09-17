Белорусская система здравоохранения получила 250 кислородных концентраторов от ВОЗ

Планируется, что доставленные кислородные концентраторы от ведущего мирового производителя будут задействованы в республиканском резерве во время ожидаемой в осенне-зимний период второй волны заболеваемости COVID-19 и будут распределяться Республиканским центром организации медицинского реагирования в те медучреждения, где дополнительная кислородная поддержка пациентов наиболее необходима.





Закупленные кислородные концентраторы полностью соответствуют всем требованиям ВОЗ.

Оборудование на общую сумму $211 тыс. поставлено по проекту "Поддержка готовности ВОЗ и ответных мер для борьбы с пандемией COVID-19", финансируемому Агентством США по международному развитию (USAID).



