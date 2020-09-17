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Белорусская система здравоохранения получила 250 кислородных концентраторов от ВОЗ

17.09.2020 19:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Страновой офис Всемирной организации здравоохранения в Беларуси передал белорусской системе здравоохранения 250 кислородных концентраторов, сообщили БЕЛТА в страновом офисе ВОЗ в Беларуси.

Планируется, что доставленные кислородные концентраторы от ведущего мирового производителя будут задействованы в республиканском резерве во время ожидаемой в осенне-зимний период второй волны заболеваемости COVID-19 и будут распределяться Республиканским центром организации медицинского реагирования в те медучреждения, где дополнительная кислородная поддержка пациентов наиболее необходима.

Закупленные кислородные концентраторы полностью соответствуют всем требованиям ВОЗ. 
Оборудование на общую сумму $211 тыс. поставлено по проекту "Поддержка готовности ВОЗ и ответных мер для борьбы с пандемией COVID-19", финансируемому Агентством США по международному развитию (USAID).
 
 
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Страновой офис Всемирной организации здравоохранения в Беларуси передал белорусской системе здравоохранения 250 кислородных концентраторов, сообщили БЕЛТА в...
 
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