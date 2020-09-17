Политолог Шульман: Москва будет навязывать Минску поэтапный сценарий ухода президента через конституционную реформу

Эхе Москвы. – Там, конечно, было продемонстрировано то, что Российская Федерация считает действующего президент Беларуси легитимным президентом. – Во-первых, насколько можно понять по результатам это исторического визита в Сочи в понедельник, поддержка эта не носит безусловного характера, – рассуждает политолог Екатерина Шульман на– Там, конечно, было продемонстрировано то, что Российская Федерация считает действующего президент Беларуси легитимным президентом.





Кроме того было сказано про 1,5 миллиарда долларов кредита. Но это не новость , про это мы слышали и раньше. Российская Федерация вообще любит раздавать деньги тем, кто их потом не возвращает. Считает, что внутри страны они нам только вредят, а вот во вне принесут, наверное, какую-то выдающуюся геополитическую пользу.





В связи с этим хочу повторить уже известных нашим слушателям тезис, что с точки зрения всего международного сообщества российский политический режим является идеальным, поскольку он сокращает свое долговое бремя, платит долги советские, прощает долги себе и выдает деньги всем, кто его об этом попросит, совершенно не заботясь о том, будут они возвращены или нет. Поэтому никаких сущностных претензий к такой замечательной политической модели нет и быть не может. Это первое замечание.





Вторая мысль, на которую наводит нас происходящее в Сочи, наводит нас на следующее. Там, действительно, не было сказано ничего нового, не было дано новых обещаний по сравнению с теми, которые уже были озвучены.





Также вы еще раз могли убедиться в справедливости наших предположений, что Москва будет навязывать Минску этот поэтапный сценарий, вообще-то говоря, ухода действующего президента от власти через конституционную реформу.









Проблема тут состоит в том, что если конституционную реформу будет проводить он сам, то она не будет воспринята с доверием белорусским обществом. Если они не поверили результатам парламентских выборов, то каким образом они поверят результатам будущего конституционного референдума? И что будет написано в этой новой Конституции, на что может согласиться нынешний белорусский лидер.





И кроме того наступает дилемма, которая хорошо знакома в мировой дипломатии: если ваш контрагент настолько слаб, что он соглашается на все ваши условия, то его согласие ничего не стоит, а если он достаточно силен, то у него нет резона выполнять ваши условия. Вот это тот коридор, в котором бьются все переговорщики, не только, кстати, на международном уровне.





Именно поэтому, несколько я понимаю, РФ избегает давать каких-то обещаний личной персональной поддержки. Так что в белорусских событиях, о которых мы много говорили неде назад, пока что мы фиксируем отсутствие продвижения что в одну сторону, что в другую. Протесты не утихают, численность их не снижается. Силовое сообщество по-прежнему лояльно действующему руководству. Раскола в этой сфере пока не происходит.





Российская Федерация стоит на своей позиции, что мы считаем этого президента легитимным. Мы не хотели бы — мы, Российская Федерация в лице своего политического руководства — не хотело бы видеть его свержение силами протестующих, но, очевидно, хотело бы, чтобы он как-то тихо, поэтапно ушел, передал власть кому-то, кого Россия воспримет как достаточно пророссийского кандидата.





Это всё очень хорошие планы — весь этот трехступенчатый уход, новая Конституция, парламентские выборы, потом новые президентские выборы уже без Александр Лукашенко — всё это очень мило, но, понимаете, осталась только небольшая мелочь, как в известном анекдоте — уговорить невесту.





Потому что белорусские граждане, по-моему, совершенно не готовы на такого рода сценарий. Или, точнее, они видели бы их в обратном порядке: сначала новые президентские выборы, потом новая Конституция или потом новые парламентские выборы, а потом новая Конституция, что было бы, конечно, гораздо логичнее





И еще последнее соображение, которое ближе уже к нам, а к Беларуси. Мы с вами тут предполагали. Каковы могут быть сценарии наши с вами между 21-м ил 24-м годом или сразу после 24-го года. Вот если навязывать избирателю тот результат, который он не готов признать, а потом вбивать ему в голову это согласие посредством омоновской дубинки, то можно обнаружить себя в том положении, в котором себя обнаружил нынешний белорусский президент.





Но только у Российской Федерации нет другой России за спиной, к которой можно приехать за поддержкой, если только, дорогие сограждане, вы не готовы будете увидеть президента Российской Федерации, прибывающего с визитом в Пекин…



