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Безопасность проведения чемпионата по хоккею в Минске изучит экспертная группа

17.09.2020 19:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Международная федерация хоккея (IIHF) на заседании в Цюрихе обсудила вопрос совместного проведения чемпионата мира по хоккею в 2021 году в Минске и Риге. Латвия не хочет проводить совместное спортивное событие с Беларусью из-за поствыборных событий в стране и сложившейся политической ситуации.

— Это первый случай, когда правительство страны-организатора заявило о своем нежелании принимать турнир совместно с другой страной по политическим причинам, — цитирует «Прессбол» главу IIHF Рене Фазеля. — IIHF глубоко обеспокоена недавними событиями, разворачивающимися в Минске, но организация является спортивной федерацией, а не политической единицей и не может перенести турнир по политическим причинам. Однако IIHF несет ответственность за то, чтобы каждый из организаторов турнира мог гарантировать здоровье и безопасность игроков, официальных лиц и зрителей.

Он подчеркнул, что на проведение турнира могут повлиять множество факторов, федерации нужно время, чтобы изучить возможность безопасного проведения чемпионата 2021 года. Будет создана экспертная группа, которая проконсультируется со специалистами в финансовой, медицинской, маркетинговой, спортивной, юридической, административной и других областях. Ее отчет заслушают на следующем заседании в ноябре.

 
Теги: Минск
 
 
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Международная федерация хоккея (IIHF) на заседании в Цюрихе обсудила вопрос совместного проведения чемпионата мира по хоккею в 2021 году в Минске и Риге. Латвия не...
 
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