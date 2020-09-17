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Безопасность проведения чемпионата по хоккею в Минске изучит экспертная группа
Источник материала: Onliner
Международная федерация хоккея (IIHF) на заседании в Цюрихе обсудила вопрос совместного проведения чемпионата мира по хоккею в 2021 году в Минске и Риге. Латвия не хочет проводить совместное спортивное событие с Беларусью из-за поствыборных событий в стране и сложившейся политической ситуации.
— Это первый случай, когда правительство страны-организатора заявило о своем нежелании принимать турнир совместно с другой страной по политическим причинам, — цитирует
Он подчеркнул, что на проведение турнира могут повлиять множество факторов, федерации нужно время, чтобы изучить возможность безопасного проведения чемпионата 2021 года. Будет создана экспертная группа, которая проконсультируется со специалистами в финансовой, медицинской, маркетинговой, спортивной, юридической, административной и других областях. Ее отчет заслушают на следующем заседании в ноябре.
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Международная федерация хоккея (IIHF) на заседании в Цюрихе обсудила вопрос совместного проведения чемпионата мира по хоккею в 2021 году в Минске и Риге. Латвия не...
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