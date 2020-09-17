В Минске выросло число вакансий. Не хватает медиков, инженеров, учителей, рабочих

Источник материала: Tut.by

В Минске растет растет спрос на работников. На начало сентября наниматели готовы были взять 18,2 тысячи человек (примерно на 500 вакансий больше, чем на начало августа). При этом продолжает расти спрос на рабочих, на начало этого месяца для них было 60% от всех вакансий (месяцем ранее — 59%). Это следует из данных комитета по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Среди специалистов и служащих больше всего не хватает медсестер, врачей, инженеров, фельдшеров, воспитателе, фармацевтов, учителей.

Из рабочих больше всего требуются повара (488), продавцы (387), слесари механосборочных работ (312), водители (294), штукатуры (279), маляры (257), рабочие по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений (239), контролеры-кассиры (223), каменщики (218), электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования (217).

На начало сентября в столице в качестве безработных были зарегистрированы 995 человек (месяцев ранее — 1038 человек).

Уровень зарегистрированной безработицы в Минске держится на уровне 0,1% от численности экономически активного населения.