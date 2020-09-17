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Тихановская высказалась о давлении на Николая Козеко и белорусских спортсменов
Источник материала: Tut.by
Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская
— Николай Козеко — бессменный главный тренер национальной команды Беларуси по фристайлу с 1993 года. Он воспитал нескольких олимпийских чемпионов. Он в профессии дольше, чем Лукашенко у власти. Но сегодня у него отобрали именную президентскую стипендию и потребовали вернуть деньги за целый год. Это прямое давление на спортсменов и лично на Николая Ивановича за то, что он сказал о недопустимости насилия по отношению к мирным гражданам.
Людей увольняют, лишают званий и средств к существованию, которые они заработали честным и тяжелым трудом, - в отличие от так называемой власти.
Сейчас многих спортсменов обязывают выплачивать деньги за обучение. Я лично даю гарантию, что проведу экономическую амнистию всем спортсменам, которых шантажируют таким низким способом, — написала Тихановская.
Напомним, сегодня стало известно о том, что один из самых уважаемых и титулованных тренеров Беларуси Николай Козеко, воспитавший четырех олимпийских чемпионов,
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«Он в профессии дольше, чем Лукашенко у власти».
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