Тихановская высказалась о давлении на Николая Козеко и белорусских спортсменов

Источник материала: Tut.by

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская высказалась о лишении тренера Николая Козеко именной президентской стипендии и в целом о давлении на спортсменов со стороны власти.



Фото: Национальный олимпийский комитет Беларуси

— Николай Козеко — бессменный главный тренер национальной команды Беларуси по фристайлу с 1993 года. Он воспитал нескольких олимпийских чемпионов. Он в профессии дольше, чем Лукашенко у власти. Но сегодня у него отобрали именную президентскую стипендию и потребовали вернуть деньги за целый год. Это прямое давление на спортсменов и лично на Николая Ивановича за то, что он сказал о недопустимости насилия по отношению к мирным гражданам.

Людей увольняют, лишают званий и средств к существованию, которые они заработали честным и тяжелым трудом, - в отличие от так называемой власти.

Сейчас многих спортсменов обязывают выплачивать деньги за обучение. Я лично даю гарантию, что проведу экономическую амнистию всем спортсменам, которых шантажируют таким низким способом, — написала Тихановская.

Напомним, сегодня стало известно о том, что один из самых уважаемых и титулованных тренеров Беларуси Николай Козеко, воспитавший четырех олимпийских чемпионов, лишен именной президентской стипендии по приказу Министерства спорта и туризма. Кроме того, с него в досудебном порядке взыскивают средства за административное правонарушение. Ранее Николай Иванович выступил с осуждением насилия в Беларуси.