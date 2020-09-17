Что сказали спортсменки на провластном форуме на «Минск-Арене»

Источник материала: Tut.by

17 сентября на «Минск-Арене» проходит провластный женский форум «За Беларусь», на который привезли зрителей со всех областей страны. Со сцены выступили несколько спикеров, в том числе спортсменки — легкоатлетка Анастасия Мирончик-Иванова и чемпионка мира по современному пятиборью Анастасия Прокопенко. Вот что они там сказали.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Анастасия Прокопенко: «Нельзя предавать, нельзя подписывать какие-то письма»

— Благодарна я нашим отцам и дедам, которые отстраивали нашу страны. Благодарна вот этому вот флагу, который они избрали. Это символ нашей страны, символ нашей силы, символ нашей победы. В нем заключается все!

Я как никто другой, наверное, копнула очень душевно в эту историю нашего флага. Красный — это ассоциация войны, которая прошла. Прошла и она нам не нужна. Она осталась там, в истории, которую надо просто помнить и знать. Зеленый — это наши болота, наши поля, наши леса, наше возрождение, наша весна. Когда весной текут ручьи, все расцветает и зеленеет. Это наша Беларусь.

Белое — это чистота наших сердец. Особенно материнских сердец. В чем нам дают маленьких детей? В чистых, наивных белых простынях! А в нашем орнаменте заключается все: солнце, поля, земля — благополучие нашей страны. Поэтому нельзя предавать, нельзя подписывать какие-то письма, которые сейчас мы читаем, без того, что вы не знаете. Без того подтверждения (По всей видимости, речь об открытом письме спортсменов о прекращении насилия, освобождении заключенных и проведении новых выборов. — Прим.TUT.BY).





Вы выросли под этим флагом! Ничто не дороже гимна своего родного, ничто не дороже флага. Когда ты стоишь на мировой арене и действительно популяризируешь нашу страну для наших детей, для нашего поколения. Они смотрят, им это надо. Нужны спортивные сооружения, чтобы они отвлеклись от этих гаджетов, чтобы они могли играть на футбольных полях, на катках, на кортах, в волейбол, баскетбол, приучались к плаванию. Много, много построек и спортивных сооружений. Пусть они ходят, это здоровый образ жизни.

Хочется пожелать добра, мира, уюта, спокойствия, здоровья всем вашим близким. Берегите друг друга и будьте вместе, несмотря ни на что.

Мирончик-Иванова: «Патриотизм для меня — не смена моей позиции и любовь к своему народу, к своей стране»





— Спортсмены за Беларусь. Мы рады представлять нашу страну на международной арене. И мы благодарны за те условия, которые нам создаются.

Задумывались ли вы о том, что такое патриотизм для вас? Для меня лично это не смена моей позиции, четкая позиция и любовь к своему народу, к своей республике. Неважно, какие обстоятельства вокруг нас.

Мы идем четко, идем ясно, идем прославлять свою страну на международной арене. Мы этому рады и спасибо, что нас поддерживают. Наш менталитет — дружелюбие, сила, красивейшая страна, добрый народ. Мы вас очень любим! Спасибо вам за поддержку. Мы с вами!