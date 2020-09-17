ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Российский Су-27 поднимался на перехват военных самолетов США и Швеции

17.09.2020 19:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 сен – Sputnik. Российский истребитель Су-27 поднимался на перехват американского и шведского военных самолетов над Балтийским морем, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

© Photo : Минобороны Беларуси
Белорусские и российские десантники "прошли по воде" и отстрелялись

"Семнадцатого сентября 2020 года российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря были обнаружены приближающиеся к государственной границе РФ две воздушные цели. Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота", - говорится в сообщении.

Отмечается, что экипаж Су-27 идентифицировал воздушные цели как самолет базовой патрульной авиации P-8A Poseidon ВМС США и самолет-разведчик Gulfstream ВВС Швеции и сопроводил их над акваторией Балтийского моря.

"После разворота иностранных военных самолетов от государственной границы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования", - добавляется в сообщении.

Подчеркивается, что полет российского Су-27 проходил в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения госграницы РФ не допущено.

Ранее в центре сообщили, что экипаж Су-27 также был поднят на перехват американского и британского военных самолетов над Черным морем. Воздушные цели были идентифицированы как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС Великобритании и самолет базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США. Су-27 сопроводил их над акваторией Черного моря.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Истребитель был поднят для опознавания двух воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы России.
 
Новости дня
Новости разные
 
Еще 12 человек признаны в Беларуси политзаключенными
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.09.2020
Mir24.TV Belarus
17.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика