Российский Су-27 поднимался на перехват военных самолетов США и Швеции

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 сен – Sputnik. Российский истребитель Су-27 поднимался на перехват американского и шведского военных самолетов над Балтийским морем, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

"Семнадцатого сентября 2020 года российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря были обнаружены приближающиеся к государственной границе РФ две воздушные цели. Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота", - говорится в сообщении.

Отмечается, что экипаж Су-27 идентифицировал воздушные цели как самолет базовой патрульной авиации P-8A Poseidon ВМС США и самолет-разведчик Gulfstream ВВС Швеции и сопроводил их над акваторией Балтийского моря.

"После разворота иностранных военных самолетов от государственной границы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования", - добавляется в сообщении.

Подчеркивается, что полет российского Су-27 проходил в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения госграницы РФ не допущено.

Ранее в центре сообщили, что экипаж Су-27 также был поднят на перехват американского и британского военных самолетов над Черным морем. Воздушные цели были идентифицированы как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС Великобритании и самолет базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США. Су-27 сопроводил их над акваторией Черного моря.