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Романчук ― Петровский: падение экономики, партийная жизнь, суверенитет
17.09.2020 19:35 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Живые дискуссии в студии радио Sputnik Беларусь о текущей ситуации в стране и поиска диалога всех заинтересованных сил с участием медийных лиц, известных политиков, общественных деятелей и журналистов.
Гости обсуждают актуальные для Беларуси темы:
― текущая общественно-политическая
― получен ли импульс к
―
― хасиды-паломники
― всеобщее
― каково нынче
Полную версию дискуссии в студии радио Sputnik Беларусь смотрите в видеотрансляции.
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На радио Sputnik ― итоговая программа "Горизонт событий" с участием известных экспертов Ярослава Романчука и Петра Петровского.
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