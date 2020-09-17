Романчук ― Петровский: падение экономики, партийная жизнь, суверенитет

Источник материала: Sputnik Беларусь

Живые дискуссии в студии радио Sputnik Беларусь о текущей ситуации в стране и поиска диалога всех заинтересованных сил с участием медийных лиц, известных политиков, общественных деятелей и журналистов.

Гости обсуждают актуальные для Беларуси темы:

― текущая общественно-политическая ситуация в стране ;

― получен ли импульс к обновлению партийной жизни в Беларуси;

― суверенитет и независимость в современном мире:

― хасиды-паломники в плену нейтральной полосы;

― всеобщее падение экономики : ждать ли коллапса?

― каково нынче артистам : оркестр Финберга отправляется в турне по Логойскому району.

Полную версию дискуссии в студии радио Sputnik Беларусь смотрите в видеотрансляции.

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