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Романчук ― Петровский: падение экономики, партийная жизнь, суверенитет

17.09.2020 19:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Живые дискуссии в студии радио Sputnik Беларусь о текущей ситуации в стране и поиска диалога всех заинтересованных сил с участием медийных лиц, известных политиков, общественных деятелей и журналистов.

Гости обсуждают актуальные для Беларуси темы: 

БелТА
Инаугурация Лукашенко должна пройти до 9 октября, но точной даты пока нет

― текущая общественно-политическая ситуация в стране;

― получен ли импульс к обновлению партийной жизни в Беларуси;

суверенитет и независимость в современном мире:

― хасиды-паломники в плену нейтральной полосы;

― всеобщее падение экономики: ждать ли коллапса?

― каково нынче артистам: оркестр Финберга отправляется в турне по Логойскому району.

Полную версию дискуссии в студии радио Sputnik Беларусь смотрите в видеотрансляции.

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На радио Sputnik ― итоговая программа "Горизонт событий" с участием известных экспертов Ярослава Романчука и Петра Петровского.
 
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