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Еще 12 человек признаны в Беларуси политзаключенными

17.09.2020 19:37 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Правозащитники признали еще 12 человек политическими заключенными.

Как сообщает Правозащитный центр «Весна» (лишен регистрации властями), обвиняемые по статье 293 УК (Массовые беспорядки) Cергей Копанец, Денис Кирещенко, Алексей Коротков, Станислав Михайлов, Елена Мовшук, Олег Мозгов, Давид Мостицкий, Николай Сосев, Игорь Соловей, Егор Сугойдь, Деянис Чиколев, Вячеслав Шелемет, в настоящее время проходят фигурантами уголовного дела.

Правозащитники считают их преследование политически мотивированным и связывают его с реализацией ими свободы мирных собраний и выражения своего мнения по поводу официального объявления результатов выборов президента.

Белорусские правозащитники требуют немедленного освобождения всех политзаключенных и прекращения в отношении них уголовных дел.

На данный момент в Беларуси политзаключенными признаны 70 человек.

 
 
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Правозащитники признали еще 12 человек политическими заключенными.
 
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