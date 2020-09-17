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Еще 12 человек признаны в Беларуси политзаключенными
Источник материала: Навiны
Правозащитники признали еще 12 человек политическими заключенными.
Как
Правозащитники считают их преследование политически мотивированным и связывают его с реализацией ими свободы мирных собраний и выражения своего мнения по поводу официального объявления результатов выборов президента.
Белорусские правозащитники требуют немедленного освобождения всех политзаключенных и прекращения в отношении них уголовных дел.
На данный момент в Беларуси политзаключенными признаны 70 человек.
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Правозащитники признали еще 12 человек политическими заключенными.
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