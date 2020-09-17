«Раздули из мухи слона». Руководство НАН возмутилось заявлению российских ученых

Президиум Национальной академии наук (НАН) Беларуси выступил с обращением к президиуму Российской академии наук (РАН), в котором возмутился заявлением российских ученых , выступивших в поддержку протестующих в Беларуси. Обращение опубликовано на сайте НАН 17 сентября.

«К большому сожалению, нам стало известно о так называемом заявлении группы российских ученых «О Беларуси», — говорится в нем. — Информируем вас, что заявление полностью построено на недостоверных фактах, полученных из электронных СМИ, которые, как известно, часто показывают сведения, исходя из своих интересов — преподнести все односторонне и «раздуть из мухи слона». Огорчает, что заявление подписали даже академики и члены-корреспонденты РАН, которым всегда должна быть присуща определенная мудрость и взвешенность».

Члены президиума НАН считают заявление российских ученых «искаженным и политическим, что не должно быть свойственно науке и ученым», поскольку наука «интернациональна и вне политики». Такое заявление «только на руку кучке разрушителей, управляемых из-за рубежа, но не Беларуси», убеждено руководство НАН.

«В заявлении говорится об имеющих место издевательствах, — отмечено в обращении. — Но не является ли издевательством агрессивное навязывание воли малой части огромному большинству? Не является ли насилием по отношению к своему народу так называемая уличная демократия, когда толпа, действующая по методичкам цветных революций, чинит беззаконие, провоцирует представителей правопорядка и открыто призывает к любым действиям, направленным на свержение законной власти, уничтожение экономики страны и взывает к западным странам о помощи?»

«Согласны, что личные оценочные суждения имеют право высказывать все, но ученые все же должны быть более сдержанными и придерживаться истины. Группе российских ученых, вместо того чтобы поучать Беларусь, лучше бы заняться решением своих проблем, которых, скажем, более чем достаточно», — подчеркивают члены президиума НАН.

Они отмечают, что Беларусь выстраивает с Россией «общее научное пространство», однако «подобные заявления не укрепляют единства». Авторы обращения призывают российских ученых «остановиться в своих несправедливых ошибочных оценках». «НАН Беларуси, как и подавляющее большинство граждан Республики Беларусь, признает единственно легитимного президента страны — А. Г. Лукашенко», — утверждают авторы обращения.

Открытое заявление российских ученых в поддержку протестующих в Беларуси было опубликовано 12 сентября на сайте междисциплинарного научного сервера scientific.ru. К настоящему моменту его подписало около 400 человек, в том числе представители РАН.

Российские ученые констатировали, что их коллеги из Беларуси «столкнулись с беспрецедентными фальсификациями в ходе выборов главы государства», вследствие чего «значительная часть белорусского общества не признает Александра Лукашенко легитимным президентом». Они также отмечали, что граждане Беларуси «оскорблены обманом и игнорированием их политической воли; они выходят на улицы, чтобы отстоять свое право голоса».

Авторы заявления отмечали, что наука несовместима с «сознательной ложью» и выражали солидарность с «массовым неприятием официальной лжи, которое демонстрирует белорусское общество».

Российские ученые потребовали от руководства РФ отменить решение о признании Лукашенко избранным президентом и воздержаться от любого силового вмешательства в дела Беларуси.

15 сентября президиум РАН выступил с ответным заявлением. В нем отмечалось, что «члены академии имеют полное право высказывать личные оценочные суждения в отношении послевыборных событий» в Беларуси. При этом президиум призвал «не отождествлять гражданскую позицию отдельных членов академии с институциональной позицией РАН как государственной академии наук, являющейся неполитической организацией, в компетенции которой сосредоточены вопросы науки и научной политики страны».