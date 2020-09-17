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В Гомеле суд отправил на 15 суток журналиста Евгения Меркиса

17.09.2020 19:37 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Суд Новобелицкого района Гомеля 17 сентября арестовал на 15 суток местного журналиста Евгения Меркиса, который обвинялся в участии в несанкционированном массовом мероприятии «Марш героев». Суд прошел в здании Новобелицкого РОВД, поэтому друзья, родственники и коллеги не смогли попасть на заседание.

В Гомеле суд отправил на 15 суток журналиста Евгения Меркиса

Меркис был задержан 14 сентября вместе с коллегой Мариной Дробышевской. Автомобиль Дробышеской остановили сотрудники ГАИ на площади Ленина, а затем милиция задержала и Меркиса, и хозяйку машины. 15 сентября суд Железнодорожного района арестовал Дробышевскую на 10 суток. У нее дома больная мать-инвалид, которая с трудом передвигается. После решения суда ей вызывали «скорую».

Милиция стала проявлять пристальное внимание к гомельским журналистам 11 сентября. В этот день была задержана и помещена в ИВС Лариса Щирякова, у которой несовершеннолетний сын. Кроме того, милиция пыталась попасть в квартиры Марины Дробышевской, Евгения Меркиса, Марии Булавинской и Сергея Ляпина. Под домами некоторых других журналистов также были замечены сотрудники милиции и неизвестные в штатском.

24 августа Меркис уже был наказан пятисуточным арестом якобы за участие в несанкционированном мероприятии. До этого его задерживали 12 августа и арестовали на 15 суток, однако 15 августа журналист вышел на свободу.

 
Теги: Гомель
 
 
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Суд Новобелицкого района Гомеля 17 сентября арестовал на 15 суток местного журналиста Евгения Меркиса, который обвинялся в участии в несанкционированном массовом...
 
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