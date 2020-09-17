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Израиль сообщил об окончательном ответе Украины по застрявшим паломникам

17.09.2020 19:55 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Израильские паломники-хасиды, которые пытались попасть в украинский город Умань на праздник Рош а-Шана, должны вернуться домой.

Об этом в своем Twitter написал министр высшего образования и водных ресурсов Израиля Зеэв Элькин, передает РБК.

По его словам, украинские власти пришли «к отрицательному окончательному ответу» об израильских паломниках, которые пытаются попасть в страну через границу. «Украинцы заявили, что не разрешат въезд через пограничные переходы», — написал министр. Он призвал паломников вернуться домой.

Граница Украины закрыта для иностранцев с 28 августа по 28 сентября. Советник главы украинского МВД Михаил Апостол ранее заявил, что «исключений для хасидов не будет».

На границе Украины и Беларуси находятся более 1,5 тыс. израильских паломников, которые направлялись в украинский Умань через Беларусь для празднования иудейского Нового года. В Умани на кладбище, где покоятся останки жертв еврейских погромов, находится могила лидера брацлавских хасидов цадика Нахмана. Согласно поверью, если встретить Новый год на его могиле, то следующий год будет счастливым. Ежегодно на Рош а-Шана город посещают до 40 тыс. хасидов со всего мира. В этом году празднование выпало на 18–20 сентября.

Ситуация стала поводом для спора между Украиной и Беларусью. Офис президента Украины призвал белорусскую сторону, выпуская паломников к закрытой украинской границе, не давать ложных надежд на въезд в страну. В МИД Белоруссии заявили, что Украина пытается переложить ответственность за застрявших на границе людей на других. Нежелание украинской стороны разрешить въезд хасидам назвали «дискриминацией».

 
 
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Израильские паломники-хасиды, которые пытались попасть в украинский город Умань на праздник Рош а-Шана, должны вернуться домой.
 
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