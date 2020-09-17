Премьер Моравецки предложил создать фонд помощи Беларуси объемом не менее 1 млрд евро

Глава польского правительства Матеуш Моравецки предложил Евросоюзу создать фонд помощи Беларуси объемом не менее 1 млрд евро.

Инициатива, как передает DW , нацелена на поддержку белорусской экономики с целью сделать ее более открытой для Европы.

Он намерен представить детали на ближайшей встрече глав государств и правительств стран ЕС.