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Премьер Моравецки предложил создать фонд помощи Беларуси объемом не менее 1 млрд евро
Источник материала: Навiны
Глава польского правительства Матеуш Моравецки предложил Евросоюзу создать фонд помощи Беларуси объемом не менее 1 млрд евро.
Инициатива, как передает
Он намерен представить детали на ближайшей встрече глав государств и правительств стран ЕС.
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Глава польского правительства Матеуш Моравецки предложил Евросоюзу создать фонд помощи Беларуси объемом не менее 1 млрд евро.
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