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В Гродно девушки в свадебных платьях и с бело-красно-белыми флагами провели фотосессию

17.09.2020 20:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Десять жительниц Гродно в свадебных платьях и с национальными флагами провели фотосессию на фоне мурала «Жыве Беларусь».

Мурал появился на офисном здании в центре города несколько недель назад. Однако власти распорядились убрать изображение. Его уже начали счищать, сообщает БелаПАН.

В Гродно девушки в свадебных платьях и с бело-красно-белыми флагами провели фотосессию

В Гродно девушки в свадебных платьях и с бело-красно-белыми флагами провели фотосессию

В Гродно девушки в свадебных платьях и с бело-красно-белыми флагами провели фотосессию

В Гродно девушки в свадебных платьях и с бело-красно-белыми флагами провели фотосессию

В Гродно девушки в свадебных платьях и с бело-красно-белыми флагами провели фотосессию

 

Фото Сергея Людкевича

 
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Десять жительниц Гродно в свадебных платьях и с национальными флагами провели фотосессию на фоне мурала «Жыве Беларусь».
 
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