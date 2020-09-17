В Гродно девушки в свадебных платьях и с бело-красно-белыми флагами провели фотосессию

Десять жительниц Гродно в свадебных платьях и с национальными флагами провели фотосессию на фоне мурала «Жыве Беларусь».

Мурал появился на офисном здании в центре города несколько недель назад. Однако власти распорядились убрать изображение. Его уже начали счищать, сообщает БелаПАН.





















Фото Сергея Людкевича