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В Гродно девушки в свадебных платьях и с бело-красно-белыми флагами провели фотосессию
Источник материала: Навiны
Десять жительниц Гродно в свадебных платьях и с национальными флагами провели фотосессию на фоне мурала «Жыве Беларусь».
Мурал появился на офисном здании в центре города несколько недель назад. Однако власти распорядились убрать изображение. Его уже начали счищать, сообщает БелаПАН.
Фото Сергея Людкевича
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Десять жительниц Гродно в свадебных платьях и с национальными флагами провели фотосессию на фоне мурала «Жыве Беларусь».
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