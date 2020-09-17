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Пять стран призвали Беларусь прекратить жесткие репрессии против собственного народа
Источник материала: Навiны
Министры иностранных дел пяти европейских стран — Дании, Исландии, Норвегии, Главы МИД Финляндии, Исландии, Норвегии, Швеции и Дании выразили поддержку белорусскому народу.
«Жестокие репрессии со стороны властей Беларуси и несоразмерное применение силы в отношении собственных граждан должны прекратиться», — говорится в совместном заявлении на сайте правительства Норвегии.
Министры призвали официальный Минск немедленно освободить всех неправомерно задержанных и конструктивно взаимодействовать с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе, пишет
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Министры иностранных дел пяти европейских стран — Дании, Исландии, Норвегии, Главы МИД Финляндии, Исландии, Норвегии, Швеции и Дании выразили поддержку...
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