Пять стран призвали Беларусь прекратить жесткие репрессии против собственного народа

Министры иностранных дел пяти европейских стран — Дании, Исландии, Норвегии, Главы МИД Финляндии, Исландии, Норвегии, Швеции и Дании выразили поддержку белорусскому народу.

«Жестокие репрессии со стороны властей Беларуси и несоразмерное применение силы в отношении собственных граждан должны прекратиться», — говорится в совместном заявлении на сайте правительства Норвегии.