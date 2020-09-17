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Пять стран призвали Беларусь прекратить жесткие репрессии против собственного народа

17.09.2020 20:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Министры иностранных дел пяти европейских стран — Дании, Исландии, Норвегии, Главы МИД Финляндии, Исландии, Норвегии, Швеции и Дании выразили поддержку белорусскому народу.

«Жестокие репрессии со стороны властей Беларуси и несоразмерное применение силы в отношении собственных граждан должны прекратиться», — говорится в совместном заявлении на сайте правительства Норвегии.

Министры призвали официальный Минск немедленно освободить всех неправомерно задержанных и конструктивно взаимодействовать с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе, пишет DW.

 
Теги: Минск
 
 
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Министры иностранных дел пяти европейских стран — Дании, Исландии, Норвегии, Главы МИД Финляндии, Исландии, Норвегии, Швеции и Дании выразили поддержку...
 
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