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КС: резолюция Европарламента — очень серьезная поддержка находящихся в заключении членов президиума

17.09.2020 20:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Координационный совет по урегулированию политического кризиса выразил благодарность Европарламенту за сегодняшнюю резолюцию по Беларуси.

«Мы благодарим коллег из Европейского парламента за поддержку Координационного совета как площадки, которая объединяет и которую поддерживает большинство белорусского народа, а также за поддержку основных положений, в рамках которых действует КС: освобождение политзаключенных, прекращение репрессий и расследование уголовных дел, а также проведение новых и честных выборов», — говорится в заявлении КС.

Резолюция Европарламента «является очень серьезной поддержкой тех членов президиума, которые за свои политические убеждения, не нарушая закон и действуя в правовом поле, сегодня находятся в заключении». Это также «поддержка других членов КС, на которых оказывается давление внутри страны».

Европарламент не признал итоги президентских выборов в Беларуси и назвал КС «временным представительством людей, требующих демократических изменений» в стране.

По мнению белорусского Министерства иностранных дел, резолюция Европарламента носит явно агрессивный характер и не содержит ни одного конструктивного либо взвешенного тезиса.

 
 
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Координационный совет по урегулированию политического кризиса выразил благодарность Европарламенту за сегодняшнюю резолюцию по Беларуси.
 
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