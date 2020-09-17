КС: резолюция Европарламента — очень серьезная поддержка находящихся в заключении членов президиума

Координационный совет по урегулированию политического кризиса выразил благодарность Европарламенту за сегодняшнюю резолюцию по Беларуси.

«Мы благодарим коллег из Европейского парламента за поддержку Координационного совета как площадки, которая объединяет и которую поддерживает большинство белорусского народа, а также за поддержку основных положений, в рамках которых действует КС: освобождение политзаключенных, прекращение репрессий и расследование уголовных дел, а также проведение новых и честных выборов», — говорится в заявлении КС.

Резолюция Европарламента «является очень серьезной поддержкой тех членов президиума, которые за свои политические убеждения, не нарушая закон и действуя в правовом поле, сегодня находятся в заключении». Это также «поддержка других членов КС, на которых оказывается давление внутри страны».

Европарламент не признал итоги президентских выборов в Беларуси и назвал КС «временным представительством людей, требующих демократических изменений» в стране.

По мнению белорусского Министерства иностранных дел, резолюция Европарламента носит явно агрессивный характер и не содержит ни одного конструктивного либо взвешенного тезиса.