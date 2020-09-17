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В Беларуси станут чаще строить индивидуальное жилье

17.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси станут больше строить индивидуального жилья. В этом году запланировано возведение свыше 1,5 миллиона квадратных метров. Это около 40% от общего объема застроек, передает «МИР 24».

Наиболее востребовано сейчас комплексное строительство. Это когда «под ключ» застраивают большие земельные участки и продают гражданам уже готовые дома.

«В следующем году мы планируем увеличивать объемы такого строительства. Гражданам уже продают готовые жилые дома. Это могут быть как нуждающиеся в улучшении условий, так и не состоящие на очереди», – указала начальник отдела жилищного строительства управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Беларуси Екатерина Усенкова.

Больше всего индивидуального жилья строят в Минской, Брестской и Гродненской областях.



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В этом году запланировано возведение свыше 1,5 миллиона квадратных метров. Это около 40% от общего объема застроек.
 
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