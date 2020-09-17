Лукашенко: «Мы вынуждены закрыть государственную границу с запада»

Источник материала: Onliner

Александр Лукашенко выступил в «Минск-Арене» перед собравшимися там женщинами. Визит был незапланированным. По словам Лукашенко, ему докладывали, что действо все еще «шумит», а потому он оторвался от дел, переоделся и отправился поприветствовать женщин. В ходе выступления Александр Лукашенко сообщил, что страна вынуждена закрыть границу с запада.

— Я вам клянусь, никакого вранья на выборах не было. Нельзя сфальсифицировать выборы в 80%.

Я вам расскажу одну историю. Им не нужны были итоги выборов, ибо до закрытия участков они бы не стали атаковать мирную столицу. Весь этот день был соткан из провокаций. И последняя провокация — блокирование на участках в Минске и стране ни в чем не повинных людей, членов участковых комиссий. Мне пришлось приказать армии, чтобы их на бронемашинах эвакуировали. Это неприемлемо, с этого все началось, я не мог это терпеть.

Лукашенко заявил, что омоновцы никогда не дежурят и никогда не были ни в СИЗО, ни на Окрестина. Они спасли страну и сорвали блицкриг. Лукашенко провел параллели между Тихановской и альтернативно признанным президентом Венесуэлы, рассказал о соседях, которые не признали выборы.

— Мы не нуждаемся ни в каком признании. Выборы состоялись, и они законны.

Мы не знаем, что они выбросят дальше. Осталось совсем немного приемов, чтобы развязать горячую войну.

Мы вынуждены отвести войска с улиц, пол армии поставить под ружье и закрыть государственную границу с запада. Прежде всего с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу с нашей братской Украиной.

Я вынужден в последние дни вместе с президентом России, министром обороны отстроить общую защиту Союзного государства. И мы активизировали давно запланированные военные учения.

Актуальные учения пройдут в два этапа. Второй этап будет посвящен белорусским женщинам.

Лукашенко обратился к народам Литвы, Польши и Украины: «Остановите своих безумных политиков. Не дайте развязаться войне».