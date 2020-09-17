В ЕФСР рассказали для чего Беларуси дадут кредит на 500 млн долларов

Евразийский фонд стабилизации и развития планирует выделить Беларуси кредит на 500 млн долларов для преодоления кризисных явлений, вызванных пандемией, сообщил БелаПАН и.о. исполнительного директора Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) Андрей Широков.

Минск ранее уже дважды привлекал кредитные средства ЕФСР. Новая кредитная программа, в рамках которой Беларусь получит 500 млн долларов, будет «принципиально отличаться» от той, которая реализовывалась в 2016 году, отметил собеседник.

«Если предыдущая программа была направлена на поддержку сложных структурных и институциональных реформ, то основная цель новой программы в основном антикризисная — поддержка экономики и населения в период пандемии. Особое внимание в программе уделяется поддержке системы здравоохранения, социального сектора и финансовой системы», — сказал Широков.

По факту, добавил он, финансовый кредит ЕФСР поможет Беларуси «покрыть бюджетный разрыв, образующийся в результате сокращения доходов и роста расходов государственного бюджета вследствие распространения пандемии COVID-19, и одновременно снизить давление на использование валютных резервов».

По его словам, в матрицу мер кредитной программы также включены меры и намерения правительства и Национального банка Беларуси в части проведения осмотрительной и согласованной бюджетной и денежно-кредитной политики, направленной на стабилизацию макроэкономической ситуации.

«В частности, можно отметить возвращение к целевому показателю инфляции, обеспечение рыночных механизмов формирования обменного курса и процентных ставок, постепенное сокращение объемов директивного кредитования», — сказал Широков. По его словам, в комплексе все эти меры направлены на укрепление долговой устойчивости Беларуси.

Кредит на 500 млн долларов ЕФСР планирует предоставить Беларуси оперативно. «Данная программа антикризисная и направлена на покрытие бюджетного разрыва в 2020 году. Соответственно средства кредита планируется предоставить в этом году», — заявил Широков.

По его словам, после одобрения программы советом фонда, подписания кредитного соглашения, завершения процедур и направления заявки по вступлению соглашения в силу кредит «будет выделен в максимально сжатые сроки».