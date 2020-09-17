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Лукашенко закрывает границы Беларуси с Литвой и Польшей, а с Украиной «усиливает»

17.09.2020 21:11 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня на провластном женском форуме Александр Лукашенко заявил, что закрывает границы Беларуси с Литвой и Польшей, а с Украиной «усиливает». Об этом пишет TUT.by.

Уточнение. Первоначально в заголовке и тексте материала мы написали, что граница с Украиной по велению Лукашенко тоже закрывается. Но позже появились видеозаписи с речью так называемого президента. И стало понятно, что говорилось именно об «усилении», а не закрытии границы с Украиной. Поэтому мы отредактировали текст.

Лукашенко произнес: «Мы вынуждены отвести войска с улиц, пол-армии поставить под ружье и закрыть государственную границу с запада, прежде всего с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной».

«Я не хочу, чтобы моя страна воевала. Тем более я не хочу, чтобы Беларусь и та же Польша, Литва превратились в театр военных действий, где будут решаться не наши вопросы. Поэтому я сегодня перед этим залом самых красивых, продвинутых, патриотичных людей хочу обратиться к народам Литвы, Польши и Украины: остановите своих безумных политиков, не дайте развязаться войне!» – также сказал так называемый президент.

 
 
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Сегодня на провластном женском форуме Александр Лукашенко заявил, что закрывает границы Беларуси с Литвой и Польшей, а с Украиной «усиливает». Об этом пишет TUT.by. ...
 
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