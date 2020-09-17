Азаренко легко разделалась с 5-й ракеткой мира на турнире в Риме

Источник материала: Tut.by

Виктория Азаренко (14 WTA) продолжает удивлять всех, словив «второе дыхание». Напомним, после возобновления тенниса после карантина она выиграла турнир в Нью-Йорке, затем дошла до финала US Open, а сегодня в 1/16 «Премьера» в Риме с призовым фондом 2,1 млн долларов легко разделалась с американкой Софией Кенин — на данный момент 5-й ракеткой мира.



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София вообще ничего не смогла противопоставить белоруске и в итоге проиграла в двух сетах (6:0, 6:0), не взяв ни одного гейма, во встрече был лишь один матч-пойнт. Вся игра продлилась чуть более часа.

В 1/8 турнира Виктории предстоит сразиться с россиянкой Дарьей Касаткиной (74 WTA). Игра пройдет 18 сентября.