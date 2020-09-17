Форма для физкультуры: как правильно выбрать одежду для ребенка

Источник материала: Tut.by



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Ищете спортивную форму для школьника, но не представляете, каким критериям выбирать комплект? Редакция блога TAM.BY узнала, как выбрать форму для физкультуры для ребенка, чтобы найти удобную одежду, которая прослужит не один сезон.

Содержание:

Составляем чек-лист



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Прежде чем заняться вопросом подбора формы для физкультуры, продумайте до мелочей перечень одежды и аксессуаров. Всего рекомендуется покупать два комплекта: для спортивного зала и улицы.

Если нужно выбрать форму для физкультуры в зале, то вам понадобятся:

футболка;

шорты (или леггинсы);

носки;

кроссовки (или кеды).

Как правило, в помещении дети занимаются кардионагрузками и гимнастикой, поэтому одежда для зала должна отличаться легкостью и простотой кроя.

Уделите внимание швам: они не должны чувствоваться на теле. От лишней декоративной фурнитуры (замков,пуговиц,кнопок) лучше отказаться,так как они могут натирать при движениях.

Если ищите форму для улицы, то комплект будет следующим:

футболка с длинным рукавом (или термобелье);

спортивный костюм (мастерка, брюки);

носки;

кроссовки (или кеды);

шапка, тонкие варежки, колготки (для холодной погоды).

Уличная форма для физкультуры предполагает наличие штанов и мастерки (ветровки). Если приобретаете одежду с резинками в штанинах или рукавах, проследите, чтобы фиксация не сжимала щиколотку и запястье.

Выбор ткани

Качество и состав ткани — важные критерии при выборе формы для ребенка. Главное правило — найти натуральный «дышащий» текстиль. На первом месте по качественным показателям находится хлопок, который гипоаллергенен, пропускает воздух, не электризуется. Подходит для занятий, где ребенок потеет не слишком сильно (например, занимается гимнастикой).

Если хотите, чтобы одежда служила долго (не «садилась» при стирке, не тускнела), покупайте хлопковые вещи с добавлением эластана. Материал впитывает влагу, быстро сохнет, не деформируется, не выцветает при стирке. Такое сочетание в составе делает одежду подходящей для частых и интенсивных занятий.

Синтетика не впитывает влагу, затрудняет воздухообмен (под такой одеждой ребенок усиленно потеет), сохраняет нежелательные запахи и электризуется. Так что синтетических материалов лучше избегать.

Выбор обуви



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

В поисках обуви некоторые родители не задумываются, какими должны быть кроссовки для физкультуры. В результате покупают некачественные и дискомфортные модели, сковывающие движения. На что обратить внимание при выборе кроссовок?

Ищите легкую обувь с эластичным носком и жестким задником: так пятка будет надежно зафиксирована, а пальцы не станут болеть после занятий. В качественных кроссовках стелька съемная, что позволяет стирать их при появлении запаха или менять на ортопедические.

Подошва подбирается в зависимости от места тренировок. Для улицы приобретите обувь с резиновым сцеплением, для занятий в зале — резиновой проклейкой. Кроссовки или кеды могут быть на липучках или шнурках: здесь руководствуйтесь предпочтениями ребенка.

Определение размера



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Чтобы выбрать форму для физкультуры точно по размеру, примеряйте одежду только с ребенком: так вы избежите ошибок в определении длины рукавов, объема груди, резинки на талии, соответствии плечиков. Во время примерки просите ребенка присесть, наклониться, потянуться, обхватить себя руками. Проконтролируйте, чтобы движения не были скованы, а ткань оставалась эластичной.

Теперь вы понимаете, как выбрать форму для физкультуры и найти качественный и удобный комплект для ребенка. Заходите в каталог TAM.BY и выбирайте магазин детской одежды в Минске с удобным адресом.