Лавров дипломатично протроллил Лукашенко

Нужны какие-то конкретные предложения о том, когда, где и в какой форме может начаться процесс конституционной реформы в Беларуси

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поддерживает предложенную Александром Лукашенко конституционную реформу, но считает необходимым обозначить сроки ее проведения.

«Сам президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко сказал, что, возможно, он «засиделся». На мой взгляд он предложил очень перспективную идею — конституционную реформу. Он об этом говорил еще до выборов, а после неоднократно подтверждал. И президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поддерживает такой его настрой», — заявил Лавров в интервью телеканалу RTVI.

«Как сказал белорусский лидер, после конституционной реформы он будет готов объявить досрочные парламентские и президентские выборы, — отметил российский министр. — Это предложение указывает рамки, в которых вполне возможен национальный диалог. Важно только, чтобы к процессу конституционной реформы были привлечены представители всех слоев белорусского общества, чтобы эта реформа была полностью легитимной и понятной для всех жителей».

«Кроме того, нужны какие-то конкретные предложения о том, когда, где и в какой форме этот процесс может начаться. Надеюсь, что это будет сделано, потому что президент Беларуси уже не раз подтверждал эту свою инициативу», — сказал Лавров.